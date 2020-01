Golden Globe 2020, vincitori e curiosità: da Chernobyl a Elton John

I Golden Globe 2020 non sono solo tema fashion e grandi attori, ma una delle premiazioni più importanti dopo l’Oscar. Ecco tutti i vincitori

Nella notte italiana sono stati decretati tutti i vincitori dei Golden Globe 2020.

Vincitori e curiosità

Un red carpet di tutto rispetto che ha visto una Jennifer Lopez camminare tra i suoi fiocchi sino alle grandi trasparenze di altre attrici. Non è mancata l’eleganza di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt insieme allo stupore per la vincita di un magistrale Joaquin Phoenix.

La serata è stata condotta da Rick Gervais che ha portato il pubblico tra risate e grande commozione, portando la serata ad essere una delle migliori in assoluto dell’ultimo decennio.

Per il miglior film drammatico il vincitore è stato premiato 1917 dal 23 gennaio al cinema, mentre per il miglior musical è stato premiato C’era una volta a Hollywood.

Nemmeno un premio a Martin Scorsese per il suo The IrishMan nonostante le cinque nomination. Le serie televisive premiate sono state Chernobyl, Fleabag e Succession.

Elton John sul palco emozionato ha ritirato la sua statuetta per RocketMan, come migliore canzone. Il film ha ricevuto anche una seconda statuetta per il migliore attore a Taron Egerton.

Non è mancato un premio a Joaquin Phoenix come migliore attore di film drammatico per il suo Joker, che ha emozionato la platea con il suo discorso dai toni ambientalisti e di grande valore.

Tom Hanks ha ricevuto il premio alla carriera e le sue lacrime hanno portato ad un momento di grande commozione, per un grande attore amato da tutti.

Brad Pitt ha ringraziato Leonardo Di Caprio dal palco, dopo aver vinto come migliore attore non protagonista:

“ringrazio il mio complice. non sarei qui sul palco non ci fosse stato lui”

Una serata indimenticabile dal menù vegano e da una linea molto elegante!