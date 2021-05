Giuseppe Giofrè oggi professionista ad Amici: ricordate com’era da allievo?

Oggi è bellissimo e ha tantissime fan: Giuseppe Giofrè oggi è un professionista, ma nel talent è stato un allievo. Ricordate com’era?

Un vero e proprio talento nella danza Giuseppe Giofrè: il noto ballerino calabrese vincitore della categoria danza di Amici 11 oggi è pieno di muscoli, ha i capelli rasati e un faccino che conquista tantissime fan. Ma un tempo era molto diverso. Lo ricordate in veste di allievo?

Sono tanti i talenti che sono passati nella scuola di Amici. Alcuni sono cambiati molto, altri sono praticamente rimasti uguali. Giuseppe appartiene sicuramente alla prima categoria. In molti non si ricorderanno di lui in veste di allievo.

Amici, Giuseppe Giofrè com’era da allievo?

Un talento che ha fatto strada quello di Giuseppe Giofrè: ballerino professionista di Amici, nato proprio nel talent di Maria De Filippi. Grazie all’esperienza nella scuola, Giuseppe ha avuto la possibilità di lavorare con grandi artisti del mondo della danza.

Oggi è un vero e proprio sex symbol ma un tempo era piuttosto diverso. Aveva un fisico più acerbo e un visetto da ragazzino. Originario della Calabria, Giuseppe è riuscito a realizzare tutti i suoi sogni di bambino.

Originario di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, ha fatto sì che la sua passione gli permettesse di viaggiare in giro per il mondo.

Di recente è stato tra i protagonisti dell’episodio: Amici Specials su Amazon prime video dove ha parlato dei difficili inizi per via della costante mancanza di soldi, il sogno di andare in America e la partecipazione ad Amici. Sicuramente nel talent si distingue per la sua estrema sensualità e fisicità.

Giuseppe com’era prima del successo?

Grazie ad Amici 11, nel 2012, dove ha sconfitto un’avversaria temutissima come Francesca Dugarte, Giuseppe ha vinto una borsa di studio che le gli ha permesso di studiare nella scuola di danza Millenium Dance di Los Angeles.

Dopo è entrato nel videoclip di Live 4 die di R.J. e Pitbull e poi nel cast di X Factor Uk come ballerino. Ha collaborato con nomi altisonanti del panorama internazionale, come quello di Taylor Swift, Jennifer Lopez e persino Britney Spears.

Oggi, il ballerino professionista noto per il suo bel ciuffo di capelli scuri è totalmente cambiato esteriormente almeno.

Le foto sui social parlano da sole.