Le vittime pesano come un macigno. Lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio, che non ha avuto il seguito che probabilmente necessitava, forse pesa ancor di più. Il premier ha però ribadito che in questo momento non è possibile fare una previsione su quando finirà la serrata.

Sarà il comitato tecnico-scientifico a dettare le condizioni per una eventuale ripresa delle attività.

“Adesso dobbiamo mantenere le misure e continuare a combattere contro questo nemico invisibile”

ha sottolineato il premier.

I ringraziamenti a Trump

Giuseppe Conte ha poi ringraziato pubblicamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha sempre dimostrato vicinanza agli italiani.

All’Italia va il merito di aver affrontato per prima l’emergenza a livello mondiale. Una situazione nella quale gli agenti politici, ribadisce il premier, hanno sempre messo la salute del popolo al primo posto.

Il percorso del Paese non è ancora terminato, ma il calo dei contagi dimostra che l’Italia sta percorrendo la strada giusta.

Il premier ha quindi ribadito l’importanza di continuare a rispettare le regole, per non vanificare tutti i sacrifici fatti finora.

“Se il virus dovesse diffondersi nuovamente tutti i nostri sacrifici risulterebbero inutili”

ha chiosato il presidente del Consiglio, esortando gli italiani a mantenere ancora alte le misure di sicurezza.