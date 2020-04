Coronavirus: morto l’agente di scorta del Premier Conte

Addio a Giorgio Guastamacchia, l’agente di scorta del Premier Conte e di altri precedenti Premier (Renzi, Letta e Gentiloni) che era stato ricoverato al Policlinico di Tor Vergata col Covid-19.

“Era un uomo leale e un poliziotto completo, non lo dimenticheremo”,

ha detto Conte.

Un uomo leale e corretto, così lo ricordano tutti, una persona squisita e di sani principi.

Aveva 52 anni ed era commissario della Polizia di Stato, prestava servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Anche il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha fatto le più sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio, che è deceduto in seguito alle complicazioni di una polmonite da coronavirus.

Giorgio Guastamacchia, nelle settimane precedenti il suo ricovero al Policlinico di Tor Vergata, non aveva avuto contatti diretti e non aveva viaggiato nella stessa automobile del Premier Conte.

Lo scorso 21 marzo il Commissario era risultato positivo, ma Giorgio sarebbe stato infettato dal coronavirus qualche giorno prima.

Non destano sospetto i contatti che aveva avuto con gli altri agenti della scorta, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza.

Inoltre, Palazzo Chigi ha confermato che non aveva avuto alcun

“contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto.

Il Presidente Conte nel frattempo, nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo.

Ed è costantemente informato sulle condizioni di salute dell’agente della sua scorta”.

In un post pubblicato su Facebook il Premier Conte ha voluto ricordare il poliziotto:

“Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia”.