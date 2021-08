I due continuano a viversi a pieno la loro love story con amore e felicità: Giulia e Carlo sono sempre più affiatati, lo dimostrano i vari avvistamenti sulla Riviera ligure.

L’influencer romana, dopo aver riscosso successo con la conduzione della prima edizione di Love Island Italia, si gode la pausa estiva.

Nelle scorse ore, in molti hanno parlato di un progetto a breve termine, ovvero, allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

L’estate di Giulia De Lellis

La famosa web influencer continua a collezionare un successo dopo l’altro, conquistando sempre più follower su Instagram.

Infatti, è tra le donne più seguite d’Italia, il suo profilo Instagram è davvero super visitato, possiede più di 5 milioni di follower che la amano e sostengono ogni giorno.

Da poco, la romana ha debuttato come presentatrice grazie alla prima edizione di Love Island Italia, ed è piaciuta molto al pubblico.

Il suo modo di interagire con i protagonisti del reality show senza condizionare le scelte delle coppie, è stato molto apprezzato.

Ora, la De Lellis si gode la pausa estiva al fianco del fidanzato Carlo Beretta, del quale è profondamente innamorata.

La coppia ha soggiornato presso la riviera ligure per poi spostarsi nell’incantevole atmosfera della Costa Azzurra per una vacanza extra-lusso.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, presto genitori? il gossip

Secondo varie voci, la suocera di Giulia, Umberta, non è molto felice di questa relazione.

Ma nonostante ciò, i due vivono la loro storia d’amore in completa serenità, infatti sono inseparabili e ogni volta si sostengono a vicenda in qualsiasi nuova avventura.

Secondo il settimanale Nuovo, la coppia potrebbe decidere ben presto di dare una svolta alla relazione con l’arrivo di un figlio:

“Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”.

Precisiamo che Giulia non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre e l’amore per i bambini, ma al momento, non ha confermato o smentito le varie notizie.

Sicuramente preferisce concentrarsi sulla vacanza e la carriera.

Leggi anche –> Giulia De Lellis, parla del suo décolleté: “Mi pesa tantissimo vedere questa cicatrice”