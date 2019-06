Giovanni Ciacci fuori da Detto Fatto. Lo sfogo amaro: ‘Devo prendere altre strade’

Giovanni Ciacci dice addio alla RAI, il famoso costumista di Detto Fatto ha deciso di lasciare il programma che lo ha reso popolare

Giovanni Ciacci il costumista di Detto Fatto dice addio alla RAI.Il costumista della trasmissione condotta da Bianca Guaccero, ha deciso di abbandonare la carriera alla Rai per nuovi progetti.

Una brutta notizia per i suoi fan e followers che di punto in bianco hanno hanno saputo della triste notizia presa da Giovanni Ciacci.

Il costumista di Detto Fatto, è diventato famosi proprio per la partecipazione al programma condotto in precedenza da Caterina Balivo e attualmente da Bianca Guaccero. Lo stylist si è fatto conoscere anche per la sua simpatia ma anche per la divertentissima partecipazione a Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci su RAI Uno.

Giovanni ha sempre avuto ottimi rapporti con le conduttrici del programma ma oggi va via per esplorare nuovi orizzonti e fare nuove esperienze.

Giovanni Ciacci addio sui social

Il costumista dalla barba blu, dice addio al programma sui social. A quanto pare Giovanni ha ritenuto opportuno che i suoi fan e folllowers sapessero della decisione presa comunicandolo ai suoi fan su Instagram:

“Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle…Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao Detto Fatto, ti ho voluto tanto bene”

Al momento Giovanni non ha ancora rivelato ai suoi fan cos’ha in serbo nei suoi progetti lavorativi, ma molti sostengono che Ciacci possa aver avuto un posto nel salotto di Barbara D’Urso e che forse nella prossima stagione di Pomeriggio Cinque, potrebbe addirittura avere un ruolo importante. Al momento il costumista non ha ancora svelato niente, ma in molti sono curiosi di sapere cosa gli riserva il futuro.