Bianca Guaccero disastro in tangenziale, costretta a fermare l’auto in corsia d’emergenza – Foto

Bianca Guaccero disastro in tangenziale, costretta a fermare l’auto in corsia d’emergenza...

Bianca Guaccero dopo la fortunata stagione di Detto Fatto sta cercando di viversi le sue vacanze, ma ieri c’è stato un intoppo poco piacevole

Una conduttrice eclettica, dai tantissimi talenti: il canto, il ballo, la conduzione, la recitazione…Insomma, un’Artista con la A maiuscola. Bianca Guaccero è riuscita a farsi apprezzare e amare con il programma ereditato da Caterina Balivo ed è entrata in punta di piedi nel cuore di tantissimi italiani.

Bianca Guaccero problemi in tangenziale

La bella Bianca Guaccero ha vissuto una piccola disavventura con al sua amica Loretta Valentino. La conduttrice, dopo la sua priva avventura come conduttrice di Detto Fatto, sta vivendo in relax un po’ di vacanze. Però, a quanto pare, chi ha il sangue passionale e fumantino come il suo non riesce a stare ferma a lungo.

Infatti con l’amica si è lanciata subito in un’avventura che però avuto un intoppo. La conduttrice, infatti, ha postato poco fa una foto in cui mostra se stessa con in mano un triangolo, esattamente quello che si usa per segnalare un’emergenza.

Bianca: l’auto fora in tangenziale

La bella Bianca Guaccero, non ha raccontato personalmente l’avventura, anche perchè probabilmente non era lei alla guida, ma l’amica. Loretta ha raccontato di aver avuto un problemino da risolvere con l’auto: una ruota forata. Niente di grave, ma tutto questo è stato sufficiente per scatenare l’ilarità della stessa conduttrice. Infatti, nel tag della storia si legge una frase piuttosto divertente che rimanda ad una celebre canzone di Renato Zero, Il triangolo.

In effetti, quando uno si avventura in macchina, non considera eventuali incidenti di percorso come questo. Infatti, il triangolo pare non si reggesse da solo: tant’è che la stessa Bianca ha dovuto sostenerlo.

L’avventura, ovviamente, ha scatenato ilarità nei fan di Bianca che ancora una volta si è dimostrata capace di intrattenere anche in condizioni poco favorevoli.