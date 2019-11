Giorgia Meloni, duro scontro in diretta con Lilli Gruber: “Mi deve far rispondere!”

Un durissimo scontro – e non è la prima volta – tra una agguerrita Giorgia Meloni e Lilli Gruber davanti ad un attonito Marco Travaglio.

Nello studio di Otto e Mezzo non sono mancati i toni alti e una diretta che si ripete nel tempo, con pesanti botte e risposte.

I temi affrontati sono molti ma a riscaldare gli animi c’è soprattutto quello legato alla mozione Segre. Non solo, i toni si sono alzati in merito al discorso sull’iniziativa del deputato Galeazzo Bignami e Marco Lisei che hanno trasmesso un video – che ha fatto il giro del Web – dove il deputato e il consigliere davano pubblicamente nomi e cognomi degli stranieri alla quale è stata assegnata una casa popolare a Bologna.

“no, non è quello che è stato detto. il tema è come funzionano le graduatorie per l’accesso alle case popolari che – in alcune realtà – discriminano le famiglie di italiani”