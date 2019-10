Chi è Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia classe ’77 che si è fatta strada nel mondo della politica

Scopriamone di più su Giorgia Meloni, volto noto della politica italiana.

Chi è Giorgia Meloni

Nasce a Roma, il 15 gennaio del 1977.

Studia al liceo linguistico e nel frattempo, a 15 anni, nel 1992, aderisce al Fronte della Gioventù. Nel 1996 diviene responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale.

Nel 1998 viene eletta consigliere della Provincia di Roma per Alleanza Nazionale, rimanendo in carica fino al 2002. Nel 2006, a 29 anni, viene eletta alla Camera dei deputati nella lista di Alleanza Nazionale.

Nel 2008 diventa Ministro per la gioventù del Governo Berlusconi IV. Nell’agosto 2009, la Meloni diventa presidente del movimento politico giovanile del Popolo della Libertà, denominato Giovane Italia: rassegnerà le dimissioni nel 2012.

Nel novembre 2012 annuncia la propria candidatura alle primarie del Popolo della Libertà. Poco dopo, lascia il partito per creare assieme a Guido Crosetto e a Ignazio La Russa il nuovo movimento politico di destra Fratelli d’Italia, di cui diventa capogruppo nel 2013.

Successivamente, nel 2014, fa parte di una coalizione politica di destra, assieme alla Lega di Matteo Salvini: i due si schierano contro Renzi. Dal 2015, di questa coalizione fa parte anche Forza Italia di Silvio Berlusconi.

Nel 2016 si candida a sindaco di Roma, piazzandosi terza dietro a Virginia Raggi e Roberto Giachetti, non riuscendo ad accedere al ballottaggio.

In occasione delle elezioni politiche del 2018, porta il suo partito a triplicare i voti rispetto alle precedenti votazioni, passando così dal 1,9% ad un complessivo 4,3%.

Nel 2019 si candida come capolista in tutte le circoscrizioni italiane per le elezioni europee del 2019 e grazie all’ottenimento del 6,5% dei consensi, viene eletta come eurodeputata.

Vita privata e curiosità

Il 30 gennaio 2016 partecipa al Family Day, schierandosi contro il ddl Cirinnà e i diritti delle coppie omosessuali. Proprio al Family Day, la Meloni dichiara di essere incinta di una bambina.

La politica italiana è legata all’autore televisivo Andrea Giambruno, padre della piccola.

Giorgia Meloni è una giornalista professionista dal 2006.

Cresce alla Garbatella, ma i genitori hanno altre origini: il padre è sardo e la madre è siciliana.