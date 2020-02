Giorgia Meloni: “Emergenza non salverà il governo”. Di Maio valuta chiusura aeroporti

Giorgia Meloni si dice pronta alla collaborazione, ma preannuncia che l’emergenza coronavirus non riuscirà a salvare il governo.

Mentre il Ministro Di Maio valuta la chiusura del traffico aereo e ferroviario, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni dà la sua disponibilità a collaborare per far fronte all’emergenza.

Giorgia Meloni: “Stop alle polemiche inutili”

La leader di Fratelli d’Italia dice stop alle polemiche su quelle che sono le mosse del governo per l’emergenza coronavirus.

Giorgia Meloni, in un’intervista al quotidiano La Stampa, ha sottolineato la disponibilità del suo partito a collaborare con le altre forze politiche, al fine di arginare al più presto la diffusione del virus.

Secca la sua considerazione su quello che sarà il futuro dell’esecutivo.

“Non s’inventino scuse per tirare a campare”

ha detto la leader di Fdi, sottolineando la sua non volontà di allearsi con Zingaretti e 5 Stelle.

Un affondo duro la Meloni l’ha riservato però all‘Unione europea, che non avrebbe messo in campo nessun piano comune per far fronte all’emergenza.

Ogni Paese comunitario sarebbe in balia di se stesso e delle disposizioni che ogni governo decide per sé. Una grave pecca questa, a detta della politica di centrodestra, che proverebbe, ancora una volta, la scarsa utilità dell’Unione in casi particolari come quello di questi giorni.

Di Maio valuta lo stop al trasporto aereo e ferroviario

Mentre il numero dei contagi contiua a crescere, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, valuta la possibilità d’interromepere il trasporto aereo e ferroviario.

L’obiettivo del governo, come riporta anche Fanpage, è quello di contenere ed arginare i focolai del contagio, per ora concentrati soprattutto in Veneto e Lombardia.

In questa direzione, quindi, potrebbe muoversi l’ex leader pentastellato, che starebbe valutando la sospensione della circolazione di treni ed aerei.

Intanto sarebbero pronti 300 milioni di Euro a sostegno delle zone interessate dal virus.