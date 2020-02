Coronavirus in Italia, primo caso in Sicilia e uno a Firenze: Italia nel caos

Coronavirus in Italia, primo caso in Sicilia e uno a Firenze: Italia...

Un nuovo caso a Palermo e uno a Firenze: queste le ultime novità sul Coronavirus in Italia e la popolazione è nel caos.

Popolazione nel caos per gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia, dove sono stati scoperti due nuovi casi: uno a Firenze e uno certo a Palermo.

I nuovi casi in Italia

Ci sono novità che arrivano ora dopo ora sul virus che sta mettendo in ginocchio anche l’Italia e ora due casi si aggiungono a quelli già segnalati.

Si tratta di una turista di Bergamo in vacanza in Sicilia – Palermo – che è risultata positiva al test, dopo essere stata ricoverata lunedì sera per aver mostrato dei sintomi influenzali.

È quindi scattata la quarantena per tutto il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a suo stretto contatto. Il primo caso accertato al Sud Italia fa paura ai residenti, che sino ad ora non avevano ancora avuto alcun caso sospetto.

Altro caso anche a Firenze, che sembra essere stato accertato in questi minuti. L’uomo è un imprenditore di Firenze che possiede molte aziende in Oriente. Secondo quanto riportato dai media locali, lo stesso si sarebbe presentato al Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova presentando dei sintomi influenzali: il tampone ha dato esito positivo. Ora è tenuto sotto osservazione all’Ospedale Ponte a Niccheri e si cerca di capire se sia stato contagiato da uno dei suoi dipendenti e quali i suoi spostamenti.

A Venezia, dove il Carnevale è stato annullato, c’è stato un altro stop: Tom Cruise era impegnato con le riprese del suo nuovo film di Mission Impossibile. I media americani hanno evidenziato che l’attore, la produzione e tutto lo staff hanno dovuto interrompere il lavoro in vista di questa annosa situazione.

Caso positivo anche per un medico italiano a Tenerife e sotto controllo una donna italiana in Cile.

Casi negativi in Valle D’Aosta e anche in Abruzzo, dove le persone sospette sono state sottoposte al test che ha dato esito appunto negativo.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore