Ornella Vanoni a 85 anni confessa: ‘Ho avuto un aborto’: il terribile lutto

Ornella Vanoni e Gino Paoli, il drammatico lutto che ha colpito la coppia: l’intervista alla cantante commuove i fan

Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno scritto la storia della musica italiana. Un tempo, oltre a formare una coppia artistica, hanno appassionato milioni di fan per la loro storia d’amore.

In una passata intervista a Maurizio Costanzo Show, la cantante ha parlato a cuore aperto di un drammatico lutto che ha segnato per sempre le loro vite.

Ornella Vanoni e Gino Paoli: drammatico lutto

Sono, senza alcun dubbio, tra gli artisti amati delle storia della musica italiana: parliamo ovviamente di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Il cantautore friulano è stato autore di numerosi brani di successo come come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Quattro amici; inoltre ha collaborato con numerosi altri artisti tra i quali vi è anche la Vanoni.

Nel corso della sua vita, ha avuto molte storie d’amore importi come quella con la sua prima moglie Anna Fabbri, dalla quale ha avuto un figlio venuto al mondo nel 1964. Al tempo fece scalpore la sua relazione con l’attrice Stefania Sandrelli in quanto era ancora minorenne e dalla quale ha avuto la sua secondogenita, Amanda. Ma la liaison che ha fatto battere il cuore dei fan è quella con la cantante milanese.

In una passata intervista, quest’ultima ha dichiarato che insieme hanno affrontato un drammatico lutto, ecco le sue parole.

L’intervista da Maurizio Costanzo

Intervistata da Maurizio Costanzo, la cantante milanese non ha potuto fare a meno di menzionare un spiacevole evento accaduto quando facevano coppia fissa con Gino Paoli che ha segnato per sempre le loro vite.

Stando al racconto dell’artista, la coppia avrebbe perso un bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo la fine della loro relazione, i due hanno mantenuto ottimi rapporti.