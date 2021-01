Gigi D’Alessio, malessere preoccupante: il gesto della madre commuove

Gigi D’Alessio fa una confessione inedita ai suoi fan. Il cantautore napoletano rivela il gesto toccante della madre per il suo malessere.

Gigi D’Alessio è tra i cantautori più apprezzati dal pubblico italiano, per la sua umiltà e la sua capacità di arrivare dritto al cuore con la sua musica e i suoi testi.

Nelle ultime settimane dopo la fine della sua storia con la cantante di Sora Anna Tatangelo, è tornato sotto i riflettori nelle vesti di giudice e vocal coach a The Voice of Italy Senior al fianco del Team Carrisi, Loredana Bertè e Clementino.

Un’esperienza durante la quale è stato molto apprezzato dal pubblico, che ama seguirlo sui social, ove condivide spesso e volentieri stralci della sfera professionale e privata.

Ed è proprio un aspetto inedito del suo privato che in queste ore ha commosso i social.

Il preoccupante malessere

L’amore di una mamma non conosce confini, ed è proprio un gesto della madre di Gigi d’Alessio che ha commosso il web.

Come è noto il cantautore partenopeo ha perso sua madre quando aveva solo 18 anni. L’artista napoletano, l’ha voluta ricordare in un’intervista di qualche tempo fa con un aneddoto risalente alla sua gioventù.

Chi segue D’Alessio sin dai suoi esordi sa che rispetto ad oggi è sempre stato di costituzione molto esile.

Un fattore che ha sempre preoccupato la Signora Antonietta, la quale pensava che il figlio soffrisse di una qualche sorta di malessere.

Il commovente gesto

La mamma di Gigi D’Alessio così organizzava spesso gite fuori porta a Lago Laceno, in provincia di Avellino, sperando che l’aria pura di montagna potesse in qualche modo stimolare l’appetito del cantautore, in modo da spingerlo a mangiare un pò di più.

Un gesto quello della sua mamma, a cui ha dedicato una delle sue canzoni più belle, ‘La Prima Stella’, che ha commosso profondamente i suoi fan.