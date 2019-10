Gigi D’Alessio sbotta ‘Io e Anna non siamo una coppia come Al Bano e Romina’: la verità sul loro rapporto

Gigi D’Alessio sbotta ‘Io e Anna non siamo una coppia come Al...

Gigi D’Alessio al settimanale Voi si è concesso un’intervista molto intima nella quale ha rivelato qual è il suo rapporto con Anna e la sua nuova dimensione

Gigi D’Alessio è uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Una carriera straordinaria, che ha visto non solo la gloria del successo ma anche una lunga battaglia contro i pregiudizi verso le sue origini partenopee. Ma volendolo raccontare con un titolo di una sua canzone ‘non ha mollato mai’ e così ha vinto la sua guerra più difficile.

Non solo un cantautore, Gigi sta dimostrando al suo pubblico di essere un artista a 360° che lo vede nelle vesti anche di conduttore televisivo. Dopo aver riscosso un grande consenso nelle vesti di giudice nel talent show ‘The Voice of Italy’ pare sia nell’aria la sua presenza nelle vesti di co-conduttore al fianco della showgirl spagnola Vanessa Incontrada in un nuovo programma televisivo. Scopriamo di più sull’ultima intervista a ‘Voi’.

Gigi D’Alessio e il rapporto con la Tatangelo: ‘Io e Anna mai come Al Bano e Romina’

Recentemente il cantautore napoletano si è prestato ad una lunga intervista a ‘Voi’ in cui ha parlato di questo nuovo progetto televisivo. Una cosa è certa nei suoi piani non c’è e ci sarà mai la sua dolcissima compagna, Anna Tatangelo (che ultimamente sta regalando ai fan delle bellissime foto). Gigi D’Alessio ci ha tenuto a precisare che non ha intenzione di trasformare la sua coppia in quella metaforicamente parlando, come quella di Al Bano e Romina:

‘Noi non vogliamo essere e non diventeremo mai come Al Bano e Romina’

Poi aggiunge e conclude:

‘Io e Anna siamo una coppia, ma non siamo una coppia artistica. Lei non è neanche nel mio disco’

A differenza dei due artisti di fama mondiale, i due han si dall’inizio preso una strada diversa.

D’Alessio, la vetta del successo scalata con fatica e forza d’animo

Il successo come ha più volte raccontato soprattutto nelle ultime interviste non è stato per nulla semplice da raggiungere. Una vetta difficile da scalare di cui ora gode l’apice grazie a questo nuovo progetto televisivo a quanto pare imminente:

‘Sto vivendo una nuova era’

Esordisce con soddisfazione, poi prosegue e conclude:

‘ma mi ci sono voluti trent’anni per scrollarmi di dosso le mie origini. Ho dovuto superare un pregiudizio verso le mie origini napoletane.

Gigi però è stato più forte di tutto e di tutti:

Ma la mia forza mi ha permesso di non mollare mai. La mia vita è stata quella di un salmone, che per depositare le uova deve risalire da solo la corrente’

Un successo e una fama più che meritata per l’artista napoletana che con il suo nuovo album ci regalerà sicuramente delle bellissime canzoni.