‘Più bella di Anna Tatangelo’: la figlia di Gigi D’Alessio sensuale e provocante conquista il web

Gigi D’Alessio ha una figlia di nome Ilaria che adora. Sul web è apprezzatissima e le sue curve sinuose fanno sognare i fan. Conosciamola meglio

La 27 enne Ilaria D’Alessio è figlia del noto cantante napoletano. Papà Gigi stravede per lei come anche i tantissimi follower che la seguono sui social. Ecco qualche foto e curiosità su di lei.

Chi è Ilaria D’Alessio

Ilaria ha 27 anni ed è la secondogenita del noto cantautore napoletano Gigi D’Alessio, nonché l’unica femmina.

Ilaria infatti ha altri due fratelli: Claudio e Luca e il piccolo Andrea figlio di Gigi ed Anna Tatangelo.

Ilaria, Claudio e Luca sono figli di D’Alessio e della prima moglie Carmela Barbato sposata nel 1986.

Ilaria non ha mai nascosto di non apprezzare del tutto la relazione del suo adorato papà con la cantante Anna Tatangelo ed in occasione della laurea nel 2017 la figlia di Gigi ha portato una foto di lei con i genitori ringraziandoli.

Sempre su Instagram Ilaria ha postato in passato un duro sfogo chiamandola addirittura

“Un diavolo”

per aver dichiarato di andare d’accordo con i figli di Gigi quando non era la verità

Parole forti ma in seguito alla riconciliazione tra Gigi ed Anna lo scorso anno anche Ilaria sembra aver deposto le armi.

La bellezza abbagliante di Ilaria incanta i fan

Ilaria ha solo 5 anni meno della sua “matrigna” Anna Tatangelo ed anche la sua bellezza mediterranea molto simile a quella della moglie di Gigi D’Alessio porta facilmente i fan a cercare un paragone tra le due donne.

Ilaria non ha paura di mostrare la sua bellezza: sui social è molto presente, avendo raggiunto 28mila followers che regolarmente inondano di like le foto in cui la ragazza mostra il suo bel viso e l’altrettanto bel fisico slanciato e con le forme al posto giusto.

Oltre a foto che mostrano i suoi più grandi affetti, i genitori ed i fratelli a cui è molto legta e che la adorano, Ilaria posta anche foto in cui mostra sguardi ammiccanti e scollature vertiginose o un lato B invidiabile.

Non appare timida Ilaria anche se non ama sponsorizzare il suo profilo con apparizioni pubbliche o ospitate in programmi tv.

Chi la segue però sa che è una ragazza genuina.

La sua bellezza farà tremare la regina dei social Anna Tatngelo che delizia i suoi follower con scatti infuocati?

Anna non ama commentare le polemiche ma chissà se risponderà al commento di un utente che scrive sotto una foto di Ilaria;

“Se potessi scegliere tra la tua matrigna e te: sceglierei un milione di volte te. Sei perfetta”

Voi cosa ne pensate del confronto tra Anna e Ilaria?