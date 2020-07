Giardino e terrazzo: qualche idea per renderli più belli

Con la chiusura forzata in casa, gli italiani hanno ricominciato a prendersi cura di giardino e terrazzo. Vediamo qualche idea da mettere in pratica.

Basta qualche accessorio per dare un tocco più personale a giardino e terrazzo.

Il tuo angolo green

Giardino e terrazzo si sono rivelati fondamentali durante il lockdown. Grazie a questi angoli della propria casa, abbiamo potuto rilassarci, prendere un po’ d’aria e scaricare la tensione del momento. E’ proprio durante la chiusura che molti italiani hanno scoperto di avere il pollice verde e di voler arredare e abbellire degli spazi ormai diventati fondamentali per la vita casalinga.

Basta un po’ di creatività e qualche pezzo giusto, anche di recupero o vintage, per rendere il tuo angolo green ancora più vivibile e brioso. Vediamo come.

Qualche idea

Balcone piccolo

Anche un balcone piccolo può diventare una piccola oasi di pace. Controlla la sua esposizione e regolati di conseguenza per arredarlo. Se è molto esposto al sole dovrai scegliere delle piante che lo sopportino bene. Una buona idea è quella di piazzarci un ombrellone. Ne esistono anche di angolari da appoggiare vicino la parete. Una sdraio e un tappeto ti faranno sembrare subito di essere da un’altra parte. Dato che lo spazio è poco, basta una piccola mensola per dare un tocco decorativo.

Un giardino

Se hai la fortuna di abitare in una casa con giardino, puoi renderlo a prova di estate con lettini prendisole e cuscini. Certo il giardino richiede cura ma sappi che l’erba può essere tagliata anche da robot appositi. Per mettere in pratica il tuo pollice verde, poi, ti serviranno degli attrezzi fondamentali: una cassetta di metallo, dei portavasi, una pompa per innaffiare.

Urban Jungle

La tendenza del momento, che ha contagiato la moda ma anche la casa ed il giardino, è rappresentata dalla giungla urbana. Si tratta di fantasie tropicali e di coloratissimi animali a tema (es. tucani) che spiccano qua e la su giardini e terrazzi. Per assecondare la tendenza basta qualche accessorio: un cuscino con la stampa a foglie, una candela profumata. Accostando le piante le une alle altre, avrai l’effetto foresta, perfetto per mostrare il tuo angolino verde sui social.