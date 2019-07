Gianni Sperti intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’. Ecco quanto rivelato rispetto alla prossima edizione del format: ‘Sarò durissimo’. Ecco perchè

Gianni Sperti, il noto opinionista di ‘Uomini e Donne’, è stato di recente intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’.

Nel corso dell’intervista, il ballerino ha rivelato che a partire dalla prossima stagione del programma condotto da Maria De Filippi, vorrà chiarire e tenere sotto controllo determinate situazioni, che sono andate ad inficiare l’organizzazione della scorsa edizione del formato: una linea più dura dice Sperti.

Gianni Sperti contro le ‘scorrettezze’

Gianni Sperti a ‘Uomini e Donne Magazine’ confessa che dalla prossima stagione di ‘Uomini e Donne’, almeno per quanto gli riguarda personalmente, dovrà essere seguita una linea più severa con i concorrenti, al fine di evitare ‘scorrettezze’ da parte dei partecipanti’.

Ciò in particolare dopo i Casi che hanno coinvolto Sara Affi Fella del Trono Classico e Gian Battista del Trono Over. In particolare Gian Battista fu accusato di aver utilizzato lo Studio di Uomini e Donne solo per diventare ‘popolare’.

Ecco quanto rivelato dall’opinionista:

‘Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i propri comodi. In quei casi, in quelle situazioni sarò durissimo’

Sperti racconta i battibecchi tra Andrea e Natalia

Durante l’intervista inoltre Gianni Sperti, rivela che attualmente tra i due Troni, gli manca maggiormente quello Over, teatro spesso di indicibili siparietti tra Tina Cipollari e la Dama Torinese Gemma Galgani, ormai icona del programma.

L’opinionista in articolare ricorda però i litigi tra Andrea e Natalia, perchè secondo lui dettati da un sentimento sincero:

‘Del trono giovani mi mancano i litigi e le gelosie di quando provano dei sentimenti, ad esempio i battibecchi tra Andrea e Natalia erano passionali e sottolineavano l’amore vero’

Si prospetta una stagione interessante, a partire dalla metà di settembre quando ‘Uomini e Donne’ tornerà in onda. Staremo a vedere.