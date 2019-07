Gianni Sperti sospeso fuori al treno in corsa, paura per l’opinionista di Uomini e donne – Video

Gianni Sperti sospeso fuori al treno in corsa, paura per l’opinionista di...

Uomini e Donne,Gianni Sperti l’opinionista della trasmissione condotto da Maria De Filippi commette un imprudenza sul treno, ecco cosa ha combinato

Gianni Sperti fa preoccupare i fan. Il ballerino e opinionista della nota trasmissione Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, ha commesso un imprudenza. Il ballerino infatti si trova attualmente in India dove si sta godendo le sue meritate vacanze estive. Ma a quanto pare Gianni lo fa commettendo una pazzia sul treno in corsa.

Uomini e Donne, Gianni Sperti, pazzia in India

L’opinionista di Uomini e Donne a quanto pare, nonostante la chiusura del programma fa ancora parlare di lui. Dopo un anno lungo e ricco di sorprese nel programma di Uomini e Donne, Gianni ha deciso finalmente di dedicare un po di tempo a se stesso, godendosi una bella vacanza in India. A quanto pare infatti l’opinionista ha pubblicato un video sul suo profilo personale di Instagram davvero inquietante.

Gianni si sporge dal finestrino

Durante il suo tour nella scoperta dell’India dove sta scoprendo man mano la bellezza del posto, si trovava su un treno in corsa. Il ballerino per divertimento si è fatto riprendere mentre si agrappa all’esterno del vagone in corsa. Il ballerino infatti si è prima esposto con la testa fuori dal finestrino, poi ha deciso di sporgere tutto il corpo mentre il treno andava a tutta velocità. Gianni Sperti però non sembra affatto preoccupato, anzi appare divertito e sorridente, aggiungendo al suo video l’hashtag ‘dovevofarlo‘

A quanto pare però non si è reso conto di aver fatto un gesto folle e forse di aver dato anche un cattivo esempio ai più giovani. Pare infatti il profilo del ballerino è molto seguito dagli adolescenti e spesso prendono esempio da questi personaggi famosi. Speriamo solo che non venga in mente a nessuno di sporgersi fuori dal finestrino di un treno in corsa, a meno che non vi troviate in India.

