Gianni Sperti gay: la risposta sulla sua omosessualità stupisce tutti

L’opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti, ha lasciato tutti senza parole con la risposta alla domanda diretta sulla sua omosessualità.

Uomini e Donne è tra i programmi più visti della televisione italiana. Il dating show di Maria De Filippi è certo uno dei più seguiti ed apprezzati del palinsesto italiano ed ogni puntata fa registrare livelli record di share rate.



Oltre alla padrona di casa sicuramente anche gli opinionisti in studio riescono a catalizzare l’attenzione e le emozioni del pubblico da casa.

Tra questi Sperti è sicuramente molto apprezzato dai fan del programma e dai followers che commentano i vari episodi sui social network.

Gianni Sperti parla della sua omosessualità presunta

Dopo aver debuttato inizialmente come ballerino Gianni Sperti ha poi trovato la sua dimensione come opinionista all’interno del programma della De Filippi in cui è molto apprezzato e seguito anche sui suoi numerosi canali Social.

Ed è proprio in una sessione di Q&A con i suoi fan che Gianni ha risposto ad alcune domande molto personali postegli dai suoi fan.

Tra queste, pare che un fan abbia chiesto a Sperti se fosse omosessuale o “unisex” un termine che pare abbia divertito molto l’opinionista che ha avuto cosi la possibilità di sviare la domanda.

Un altro follower ha chiesto a Gianni se, avendone la possibilità, cambierebbe qualcosa delle scelte fatte in passato.

Gianni cosa cambierebbe del suo passato?

Alla domanda l’opinionista di Uomini e Donne ha risposto che non cambierebbe nulla delle sue scelte tranne forse qualche rinuncia fatta per amore, che in passato gli sono costaste molto.

L’opinionista ha anche dato ottimi consigli ai suoi fan, soprattutto a uno che fa fatica a rivelare la sua omosessualità spronandolo a rivelare la sua vera natura alle persone care che sicuramente accetteranno il suo modo di essere com’è giusto che sia.