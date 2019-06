Gianni Sperti gay, il gossip: ‘Mi corteggiano in modo spinto sia uomini che donne’

Gianni Sperti, noto opinionista di ‘Uomini e Donne’ al fianco dell’amata e odiata Tina Cipollari, si è recentemente confessato in una lunga intervista a Panorama.it, dove per la prima volta ha parlato dei rumors sulla sua presunta omosessualità.

L’ex ballerino 46enne, è sempre stato molto riservato rispetto alla sua vita privata, ma per la prima volta, a Panorama.it, risponde anche ai presunti rumors sulla sua omosessualità.

L’opinionista riferisce che non sa da dove siano potuti nascere suddetti voci di corridoio, e che ad ogni modo, essere omosessuale non rappresenta ne un’offesa, ne uno sminuire la sua persona:

‘Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti’