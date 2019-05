Gianni Sperti si toglie le mutande, lo scatto da censura finisce sui social – Foto

Gianni Sperti ha tantissimi fan ed è per questo che la foto che ha postato poche ore fa ha fatto letteralmente il boom di like: il corpo senza veli

Galeotto fu il sondaggio. Al raggiungimento del milione di followers, ieri, Gianni Sperti ha deciso di proporre ai propri fan un sondaggio: Foto normale o Foto bomba? Quella postata ha letteralmente lasciato di stucco.

Gianni Sperti, la foto senza veli fa il boom di like

I fan, com’era prevedibile, al sondaggio proposto dall’opinionista di Uomini e donne, hanno votato in maggioranza ( 90% ) per Foto Bomba. Ci si aspettava di tutto tranne che, Gianni Sperti, per ringraziare il suo massiccio seguito per il traguardo raggiunto, posasse nudo, mostrando l’invidiabile lato b. I suoi followers sono accorsi in massa, commentando in modo molto animato. C’è chi ha detto:

Questa è arte, finalmente un nudo non volgare

E chi ha manifestato il suo stupore:

Inaspettato

Impossibile non notale la perfezione e l’armoniosità nelle linee:

Una statua, complimenti

C’è anche qualche utente che ha commentato in modo simpatico notando che tutti i cavalli presenti nello scatti guardavano proprio lì, dove in genere non batte il sole.

Lo scatto sensuale di Gianni Sperti

A corredo della foto dalle tonalità “rosse”, Gianni Sperti ha commentato:

Non è libero chi è schiavo del proprio corpo (SENECA).

Il celebre opinionista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una sorta di ritratto , come lo definiscono in molti nei commenti. Il suo intento non era dunque quello di creare scandalo, ma di dare un sincero ringraziamento a chi lo segue e lo supporta: è libertà ciò che vuole trasmettere con questa foto di spalle, non volgarità.

Non si è felici fino a che non si è del tutto liberi da ogni forma di condizionamento e stereotipo ed è per questo che Gianni ha voluto regalare un po’ della sua libertà a tutti. Sei un raggio di sole scrive un’utente, colpita da quanto Gianni dia luce nel bel mezzo di una radura.

Gianni Sperti ha voluto immergersi completamente nella natura e rimanere incantato dalla libertà con cui vivono gli animali stessi. I cavalli, a tal proposito, sono un esempio eloquente per rafforzare, ancora di più, il messaggio che ha voluto lanciare.

Gianni continua a sorprendere a far parlare di lui: like, commenti, fan. Tutto è in ascesa per l’opinionista e difatti anche i suoi amici vip si sono fatti sentire, come Karina Cascella: Amore, ma che bel culettino!.