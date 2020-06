Chi è la figlia di Gianna Nannini, Penelope, la bambina di 10 anni figlia della celebre cantante italiana classe ’54

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla figlia di Gianna Nannini, dalla nascita all’infanzia della piccola, dal trasferimento in Inghilterra al rapporto con la madre Gianna, fino ad arrivare al matrimonio con Carla che ha avuto anche il fine di proteggerla.

Chi è la figlia di Gianna Nannini

Gianna Nannini ha una figlia di nome Penelope, che ha messo al mondo nel 2010 e che ormai ha 10 anni. Madre e figlia vivono in Inghilterra, in particolare a Londra, nel quartiere di Kensington.

All’epoca, la gravidanza della rocker toscana era stata colta da una pioggia di polemiche, dovute in special modo all’età in cui la donna ha dato alla luce sua figlia. Era considerata da molti troppo avanti con l’età per mettere al mondo una creatura.

Anche a causa di ciò, la cantante ha sempre ritenuto di grande importanza proteggere la privacy della figlia. Per questo non si è mostrata spesso in pubblico con lei nel corso degli anni e non ha divulgato molte foto del suo volto.

L’amore con Penelope e Carla

Penelope non è l’unico grande amore di Gianna Nannini. La cantante, infatti, è legata a una donna di nome Carla, che è al suo fianco da circa 40 anni. Anche Carla vive assieme alle Nannini a Londra.

Gianna e Carla sono convolate a nozze con rito civile proprio nella capitale inglese e hanno suggellato la loro unione anche per ragioni burocratiche. Una di questa è la tutela della piccola Penelope.

Anche il trasferimento in Inghilterra pare sia finalizzato alla protezione di Penelope: