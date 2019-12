Chi è la compagna di Gianna Nannini, Carla? Curiosità e la figlia Penelope – Foto

Chi è Carla, la compagna di Gianna Nannini con la quale è convolata a nozze per tutelare la piccola Penelope

Scopriamo tutti i segreti sulla storia che unisce la celebre cantante italiana, Gianna Nannini, e la compagna Carla.

La vita di Gianna Nannini

Gianna Nannini nasce il 14 giugno del 1954 a Siena e oggi, a 60 anni, continua a essere l’anima più rock della musica italiana.

La cantautrice continua a colpire per via della sua indipendenza e della sua aria da ribelle, nonostante i testi delle sue canzoni mettano in risalto una sensibilità e una vena poetica fuori dal comune.

Non tutti lo sanno, ma fonte di ispirazione per la Nannini è stata la sua moto, che già a 16 anni le trasmetteva un grandissimo slancio di adrenalina. Da giovane, Gianna praticava anche lo sport del tennis, che fortunatamente ha abbandonato per dedicarsi interamente alla musica: se non avesse preso questa decisione, probabilmente oggi non avremmo la cantante italiana che tutti conosciamo!

La compagna Carla e la figlia Penelope

Gianna Nannini è legata a una donna di nome Carla, che è al suo fianco da circa 40 anni. La coppia vive da diverso tempo a Londra, nell’elegante quartiere di Kensington.

Gianna e Carla sono convolate a nozze con rito civile proprio nella capitale inglese e hanno suggellato la loro unione, ma non tanto perché le due donne credono particolarmente nel concetto di “matrimonio”.

La verità è che le Gianna e Carla hanno deciso di sposarsi per tutelare la piccola Penelope, la figlia che Gianna Nannini ha avuto all’età di 53 anni.

Per quanto riguarda Carla, invece, non si hanno molte notizie riguardo la sua vita privata. Ciò che è noto è che Gianna ritiene la compagna una vera e propria colonna portante della sua vita, sulla quale riporre piena fiducia.