Gianluigi Paragone, le sue dure parole dopo l’epulsione: “Voi avete paura di me” – Video

Gianluigi Paragone è stato espulso dal M5s e ora sbotta furioso con un video postato sul suo profilo di Facebook.

A seguito di quanto accaduto con il M5s, il senatore posta un video dove reagisce duramente e spiega alcuni retroscena sino ad ora non noti:

“io farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria per fare capire l’arbitrarietà delle regole e continuerò a predicare il programma elettorale per me ancora valido”