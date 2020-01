Gianluigi Paragone cacciato dal M5s: le motivazioni della decisione

Gianluigi Paragone è stato espluso dal M5s e le motivazioni sono nette nei suoi riguardi, mentre al sua reazione spiazza tutti

Espluso dal M5s Gianluigi Paragone che reagisce in maniera inasepttata. Ecco le motivazioni.

Perché Paragone è stato cacciato dal M5s?

Il collegio dei probiviri ha deciso per l’espulsione dal Movimento 5 Stelle del politico e le motivazioni di tale gesto sono nette.

Come prima cosa – come evidenzia anche Tgcom24 – il senatore è venuto meno alla votazione di fiducia del proprio governo. All’interno del codice etico del M5s tra gli obblighi si chiede proprio di svolgere tale azione: ma il senatore non ha rispettato questo obbligo non votando per la Manovra e la sua memoria non è stata sufficiente.

Non solo, perché oltre a quanto sopra – la motivazione più importante – il senatore era solito criticare i vertici e i suoi ex colleghi di partito. Una frase che non era passata inosservata tempo fa aveva fatto infuriare i vari politici:

“se passa l’accordo M5s Pd io torno a fare il giornalista”

L’espulsione del senatore era già stata avvertita, infatti prima di Natale lo stesso aveva comunicato che sarebbe stato giudicato :

“devono avere il coraggio di cacciarmi perché vuol dire che il programma elettorale è una truffa”

Così è stato e a tutto questo lui ha risposto con un post su Facebook dove evidenzia di essere stato cacciato dal nulla. Ha rilasciato anche una intervista esclusiva a TgCom24, dove dichiara: