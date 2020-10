GF Vip anticipazioni: cosa accadrà stasera? Grandi rivelazioni!

La puntata del lunedì del GF Vip sarà piena di molti colpi di scena: cosa sveleranno gli inquilini della casa più spiata d’Italia?

Il seguitissimo reality show di Signorini in onda stasera alle 21.20 su Canale 5 ha già promesso di stupire con una puntata fatta di confessioni incredibili. Cosa accadrà?

Le indiscrezioni sulle rivelazioni di stasera: Adua si confessa, Pretelli viene allo scoperto con Manila?

La bella Adua Del Vesco sarà protagonista anche di questa puntata. Dopo le puntate che hanno ospitato il commovente outing di Gabriel Garko ed i rumors sulla presunta omossessualità di Massimiliano Morra, stasera Adua dirà tutta la verità.

Era stato Tommaso Zorzi durante la nomination a scoperchiare la bugia detta da Adua che aveva negato in puntata di aver rivelato a Dayane Mello e a Matilde Brandi che il suo ex fidanzato ed ora coinquilino Massimiliano Morra fosse gay.

La Del Vesco parrebbe essersi pentita di aver mentito a Signorini e coinquilini ed avrebbe già annunciato di voler fare delle dichiarazioni durante la serata di lunedì.

Cosa dirà la bella Adua? Confermerà di non aver detto la frase incriminata o invece vuoterà il sacco?

L’altro grande protagonista di questa edizione, assieme ad Elisabetta Gregoraci, è di sicuro Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino questa sera verrà messo di fronte alle dichiarazioni della trans Manila Gorio su una loro presunta relazione passata.

La Gorio, da anni volto conosciuto nei salotti di Barbara D’Urso ha infatti dichiarato che tra Pretelli e lei parrebbe essere nata più di un’amicizia ma che il bel Pierpaolo avrebbe fatto passi indietro per timore del suo essere una trans.

Quale sarà la reazione dell’ex velino di Striscia La Notizia e di Elisabetta Gregoraci con cui nella casa è nata una liaison molto seguita da casa?

Proprio Elisabetta continuerà a ribattere alle accuse del suo ex marito Flavio Briatore?

Il pubblico chi salverà?

Il meccanismo del gioco del reality più longevo della tv sarà anche stasera protagonista.

Con il commento in studio di Pupo ed Antonella Elia il pubblico scoprirà quale dei “vipponi” verrà salvato e quale invece dovrà abbandonare la casa.

Al televoto questa settimana ci sono Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi, Franceska Pepe ed Andrea Zelletta.

I telespettatori hanno avuto pochi giorni per decidere ma le dirette del GF hanno mostrato quanto accadeva in casa e le dinamiche sorte avranno di certo chiarito le idee a quanti ancora erano in dubbio.

Chi si salverà e chi tra i vip in nomination dovrà lasciare per sempre la casa?

Non resta che sintonizzarsi stasera 5 ottobre alle 21.20 su Canale 5 per scoprirlo!