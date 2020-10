Che stesse per dirlo, in preda ad un raptus, si capiva da tempo. La confessione ce l’aveva sulla punta della lingua da settimane, ma non si decideva mai a sputare il rospo. Adesso, finalmente, Adua Del Vesco ha deciso di far emergere tutta la verità.

Anni di bugie, tanta ipocrisia e alla fine rimane in piedi ben poco: la verità viene a galla. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Adua non ne può più, è satura. Ha deciso di vuotare il sacco.

Vuole confessare tutto e raccontare non solo il suo dramma professionale, ma anche quello del suo ex collega Massimiliano Morra. Una lunga serie di menzogne, di maschere sociali, violenze psicologiche continuative che la stavano portando nella fossa comune di un cimitero.

Dopo aver avuto un crollo psicologico, che si è protratto per giorni, la ventisettenne siciliana ha avuto modo di riflettere e ha deciso di sbottonarsi per il pubblico del GF Vip. Durante una conversazione con la coinquilina Matilde Brandi ha dichiarato:

“Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop… Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa può pensare la gente, l’importante è che sto bene con me stessa”