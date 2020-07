Sicuramente molti si ricorderanno dell’immensa simpatia di Mary Segneri. Oggi l’ex gieffina è completamente cambiata ed è bellissima

Tanti sono stati i concorrenti del Grande Fratello, reality show iniziano nel 2000 e che – da allora – è stata ambita meta – soprattutto dai non VIP – per raggiungere un certo grado di notorietà sul piccolo schermo e, in generale, nel mondo dello spettacolo. Di recente vi abbiamo mostrato com’è oggi Veronica Ciardi, oggi vi mostreremo l’incredibile trasformazione di Mary.

In questa scia di meteore, c’è stata anche Mary Segneri che ha partecipato al GF 5. Come ricorderete, la concorrente era in sovrappeso e, tale condizione, non poteva non essere ancora più evidente sotto l’occhio vigile del programma. Che fine ha fatto oggi?

Mary Segneri del GF5, da sovrappeso a magra

Anche se di lei si sono perse le tracce nel corso del tempo, Mary Segneri ha fatto molta strada sul piano personale. L’ex concorrente del Grande Fratello – infatti -non si è più vista in TV, a parte qualche rara ospitata da Barbara D’Urso.

Al tempo della sua partecipazione, la donna era grassa e visibilmente in sovrappeso, ma oggi è dimagrita molto e ha perso 60 kg. Dopo un percorso – fatto di dieta ed esercizio fisico – ha raggiunto il peso forma che tanto desiderava ed oggi è bellissima e dalle curve mozzafiato.

Mary, ma l’avete riconosciuta di recente in TV? Com’è continuata la sua carriera

Al momento, Mary è un influente molto seguita ma non solo: svolge anche la professione di inviata televisiva per I Fatti Vostri. Su Instagram, infatti, pubblica selfie in cui mostra la sua bellezza, intrisa di semplicità ed eleganza.

Dopo aver messo in atto un regime alimentare ferreo ed esercizio per dimagrire, si è sottoposta a un intervento di addominoplastica per scolpire ulteriormente il fisico.

Sul suo blog, Tutti magri per Mary, ha raccontato la sua esperienza, dispensando piccoli consigli per avere un corpo in salute, anche mediante l’attuazione di specifiche ricette. Chi meglio di lei può guidare le donne verso un programma alimentare corretto? Una dieta sana è ciò che serve a rimettersi in forma dentro e fuori. Mary è davvero un bellissimo esempio in tal senso.