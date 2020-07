Gf, vi ricordate Veronica Ciardi? La bella del reality oggi è un’altra persona

Grande Fratello 10, che fine ha fatto la bellissima Veronica Ciardi? Ecco come è oggi l’ex concorrente del reality show di Canale 5, dopo la trasformazione.

Da oltre 20 anni il Grande Fratello è uno dei reality più amati dai telespettatori italiani. Tanti sono personaggi entrati ed usciti dalla porta della casa più spiata d’Italia e molti di questi sono ancora ricordati dai fan della trasmissione: come la bellissima Veronica Ciardi, che è riuscita a conquistare tutti non solo per il suo fascino ma anche per la sua simpatia.

La donna ha preso parte alla decima edizione, ma cosa ha fatto dopo la sua esperienza televisiva? Ecco com’è oggi.

Veronica Ciardi oggi

La giovane è venuta famosa dopo la partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi che ha visto come vincitore Mauro Marin. Ma, dopo anni, come è diventata la bellissima ex gieffina?

Dopo la sua esperienza televisiva, Veronica Ciardi ha deciso di vivere la sua vita lontano dai riflettori e lo scorso anno è diventata mamma. Da molti anni, la giovane è legata sentimentalmente al giocatore della Juve, Federico Bernardeschi.

DI SEGUITO VEDI COME E’ DIVENTATA OGGI VERONICA CIARDI ==>