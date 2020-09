Gerry Scotti, svenuto dal dolore durante le registrazioni: paura per il conduttore

Lo staff di Tu sì que vales ha avuto tanta paura: il dolore era così forte che Gerry Scotti ha letteralmente perso i sensi

Con le sue trasmissioni entra nelle case di milioni di italiani regalando tante risate e sano divertimento. Gerry Scotti è pronto a tornare con Caduta Libera e, di recente, si è lasciato andare in una triste confessione relativa all’incidente avvenuto durante le registrazioni di Tu si que vales: il conduttore pavese è svenuto dal dolore.

Gerry Scotti, retroscena infortunio al piede

Manca davvero poco per il ritorno su Canale 5 di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. Il 7 settembre andrà in onda, nella fascia preserale, la prima puntata di Caduta Libera.

Il quiz show, condotto da Gerry Scotti, è una trasmissione a premi in onda dal 2015 in grado di coinvolgere il pubblico grazie alle diverse domande a cui sono sottoposti i concorrenti in gara e, soprattutto, grazie alla simpatia del presentatore.

Di recente, il conduttore pavese ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi per informare i lettori sulle ultime novità riguardanti la sua vita professionale.

Inoltre, non ha potuto fare a meno di menzionare l’incidente di cui è stato protagonista durante le registrazioni di Tu si que vales svelando un retroscena relativo all’infortunio al piede.

Durante una delle puntate del quiz show il conduttore ha avvertito un forte dolore ed è stato trasportato in ospedale.

Il dolore e la corsa in ospedale

Il conduttore pavese si è infortunato al piede nei giorni in cui era impegnato con le riprese di Tu si que vales. L’incidente però non l’ha fermato dall’iniziare a registrare anche le prime puntate del game show che tornerà Lunedì su Canale 5.

A tal proposito, intervistato dal settimanale Oggi, Gerry Scotti ha rivelato che nella terza puntata il dolore è stato così forte che è finito in ospedale:

“Col piede rotto ho registrato tre puntate di Caduta Libera…Alla fine della terza puntata sono svenuto dal dolore…In ospedale mi hanno informato che si trattava della frattura del ballerino…”

Per fortuna, nulla di grave ma solo tanto spavento.