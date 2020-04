‘La mia compagna e mio figlio pronti a cacciarmi’: Gerry Scotti, il retroscena spiazzante

Recentemente Gerry Scotti si è concesso ad un’intervista al settimanale Gente. Il celebre conduttore fa una confessione spiazzante sulla compagna Gabriella e il figlio: ‘Pronti a cacciarmi’

Di Recente il conduttore di Striscia la Notizia si è concesso ad una lunga intervista al Settimanale Gente.

Durante uno dei suoi ultimi interventi al programma radiofonico ‘Un giorno da Pecora’, Gerry Scotti aveva raccontato il triste retriscena, prima di ogni diretta del Tg Satirico.

Ora è ritornato al centro del gossip a seguito di alcune rivelazioni spiazzanti riguardanti il suo privato, poi la rinuncia necessaria. Scopriamo maggiori dettagli.

Gabriella e il figlio Filippo pronti a cacciare Gerry Scotti

Il presentatore di Caduta Libera, nella sua lunga intervista alla rivista di Umberto Brindani, ha voluto rivelare alcuni retroscena inediti relativi alla quarantena con la sua compagna Gabriella Perino e suo Figlio Filippo.

I due sarebbero pronti a cacciare Gerry Scotti, tutti i giorno, ma dalla cucina. La sua compagna sarebbe un’ottica cuoca, che inventa piatti sempre nuovi:

‘se arrivo in cucina mentre loro stanno spadellando e cerco di dire la mia, mi cacciano fuori’

ha confessato il presentatore pavese.

La rinuncia del conduttore di Striscia

L’attenzione si sposta poi sul fioretto, che Gerry Scotti avrebbe fatto una sorta di ‘fioretto’.

Il conduttore ha ammesso di non star consumando carne, ma poi ci ha tenuto a sottolineare, che non si tratta di ‘alcun fanatismo, ma una semplice rinuncia’.

Poi ha aggiunto che, in un periodo cosi difficile, caratterizzato dalla venuta della Pandemia, sta cercando di ‘essere salutista’, in quanto ciò ci ‘impone scelte responsabili anche verso di noi’.

Gerry Scotti, ha altresì riferito di essersi informato prima di intraprendere questo nuovo percorso, tranquillizzando i fan in relazione alle sue condizioni di salute, per poi sottolineare di non aver scelto di diventare vegetariano, ma è un’azione finalizzata a tutelare la propria salute con una alimentazione più sana.