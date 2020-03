‘Mi hanno misurato la febbre’ Gerry Scotti in mascherina per il Coronavirus: il triste retroscena in diretta radiofonica

Di recente l’amato conduttore di Striscia la Notizia, si è concesso ad una lunga intervista a ‘Un Giorno da pecora’, programma radiofonico di Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Gerry Scotti si è così lasciato andare ad alcune dichiarazioni, in particolare dei cambiamenti apportati da Mediaset che ha prontamente risposto all’Emergenza da Coronavirus. Scopriamo di più.

Come è noto molti palinsesti sono stati sospesi, altri affinché vadano avanti, ove necessario è stata richiesta l’assenza del pubblico.

Tra i diversi format vi è il celebre Tg Satirico di Canale 5, il quale ha dovuto adottare provvedimenti drastici per continuare ad andare in onda.

Ecco il retroscena, reso noto da Gerry Scotti, cosa è costretto a fare prima di andare in onda con Michelle Hunzinker:

‘Sto chiuso in casa come tutti poi esco per raggiungere Cologno. Lì mi provano la febbre, mi accompagnano degli uomini con le mascherine, mi cambio in una stanza disinfestata e poi conduco con Michelle, a due metri di distanza’