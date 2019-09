‘La pillola che prendo causa impotenza’ Gerry Scotti, gli effetti collaterali delle medicine: il conduttore ironizza a Caduta Libera

Gerry Scotti ha colto l’occasione, durante Caduta Libera, per raccontare dei suoi dubbi con le medicinali. La rivelazione in diretta ha lasciato tutti di sasso

Caduta Libera è sicuramente uno dei programmi più seguiti della fascia serale di canale cinque. In una puntata del 21 settembre, Gerry Scotti ha voluto confessare cosa gli è successo una mattina assumendo le sue medicine.

Gerry Scotti, le pillole e gli effetti collaterali

Come tutti sanno, le medicine hanno sempre effetti collaterali. Il conduttore di Caduta Libera, Gerry Scotti, non ha potuto fare a meno di raccontare, cogliendo l’occasione grazie ad una delle parole del gioco, per rivelare il suo punto di vista personale.

Il conduttore, legandosi alla parola bugiardino – ovvero quella relativa alle indicazioni dei farmaci e i loro effetti collaterali- ha voluto precisare che se secondo questi foglietti illustrativi, lui dovrebbe già essere morto da un pezzo. Una battuta che ci sta, soprattutto considerando che Gerry ama raccontare episodi particolari, come quello che l’ha visto a disagio con una tenda allagata.

Pensandoci però, gli effetti nefasti dei medicinali possono essere numerosi, anche in base al nostro stesso organismo e alle nostre sintomatologie e particolarità. A volte anche una semplice allergia può essere fatale! Ma ovviamente si tratta di casi molto rari.

Gerry e la pillola della mattina

Il conduttore ovviamente ha usato la sua autoironia per far divertire il pubblico di Caduta Libera in una serata domenicale dal cielo un po’ grigiastro. Infatti, parlando delle pillole che è costretto ad assumere la mattina, ha rivelato che tra gli effetti collaterali presenti c’è anche l’impotenza:

‘Adesso mi spiego tante cose’

Ovviamente la battuta ha fatto sorridere tutto lo studio. Sono cose che accomunano un po’ tutti gli uomini oltre i 50 anni. La vita sessuale inevitabilmente cambia ma chiaramente non tutti hanno problemi di questo tipo.

Le battute e le barzellette su questo tema si sprecano, Gerry che ha presentato tra i tanti programmi, anche La sai l’ultima? lo sa benissimo e ama creare equivoci simili per intrattenere il suo pubblico e alleggerire l’atmosfera.

Il conduttore sicuramente ci regalerà altri momenti di ilarità simili attraverso i suoi programmi che tengono compagnia a milioni di italiani.