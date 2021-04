Gerry Scotti crolla in diretta: il conduttore in lacrime, ecco cos’è successo

Il conduttore di Caduta Libera, Gerry Scotti, è crollato in diretta durante l’intervento ad Amici: ecco cos’è successo.

Il presentatore non è riuscito a trattenersi. Gerry Scotti è crollato in lacrime: non era prevedibile quanto accaduto.

La sua sensibilità è ben nota a tutti: Gerry, ospite ad Amici in qualità di giurato, ha rivelato ancora una volta di avere un’anima molto profonda.

Gerry Scotti in lacrime ad Amici

Ieri il giudice di Tu sì que vales Gerry Scotti, è stato chiamato nel talent, da Maria De Filippi, per decretare il suo vincitore tra i cantanti che per l’occasione hanno presentato tutti degli inediti: Sangiovanni, Deddy, Raffaele, Aka7even e Tancredi hanno cantando i nuovi pezzi in studio con il conduttore in collegamento via Skype da casa.

Il suo giudizio che sarà svelato probabilmente oggi decreterà il vincitore e darà la possibilità a quest’ultimo di usufruire di un premio molto bello.

Gerry però, durante le esibizioni è crollato: non ha potuto fare a meno di lasciare che le sue lacrime inondassero il suo viso quando uno dei cantanti ha cantato il suo nuovo inedito.

Tancredi commuove Gerry

Prima dell’esibizione, Tancredi (che appartiene alla squadra capitanata dalla Cuccarini e da Arisa) ha avuto occasione di spiegare il motivo per cui ha esultato quando ha visto che il giudice sarebbe stato proprio lui. Il cantante ha confessato:

“Da quando faccio queste gare ho sempre voluto cantare una canzone per te. Stavo aspettando questo momento, sono un po’ emozionato. Mi capitava di guardare i tuoi programmi, mi è sempre piaciuto il fatto che ti emozionassi tanto. Mi ha sempre trasmesso tenerezza. E poi mi diverti proprio come persona”.

La gioia, quando ha saputo che era proprio lui a dover decretare il vincitore, è stata incontenibile.

non gerry scotti che si commuove per la canzone di tancredi #Amici20 pic.twitter.com/whvDwOohYu — ✨distanziamento globale✨ aka tancredi giulia (@tancrediakastan) April 21, 2021



Chi non vorrebbe cantante davanti a un giudice come Gerry? Con il calore della sua voce ti mette subito a tuo agio.