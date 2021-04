Amici, Martina ha lasciato Aka7even per un altro allievo: le prove social

Martina dopo l’uscita da Amici ha fatto tanto parlare di sé: Aka7even non l’ha nemmeno salutata. Il motivo? C’entra un altro allievo.

Un triangolo amoroso quello alla base della rottura tra Martina e Aka7even? La verità spunta solo adesso, dopo l’uscita di scena della ballerina.

Una puntata che ha lasciato diversi punti interrogativi quella che ha visto l’eliminazione di Martina. La ballerina nella casetta del talent aveva trovato anche l’amore ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto.

Martina e la rottura con Aka7even

Amici, non essendo un programma che parla dell’amore tra adolescenti, non ha dato una grande attenzione all’evoluzione del sentimento tra Martina e Aka7even. Sono tanti però i telespettatori che si sono chiesti come mai i due non si siano nemmeno salutati quanto la ballerina ha lasciato lo studio definitivamente.

La loro storia, c’è da dire, ha fatto discutere sin dall’inizio. Il ragazzo era palesemente molto preso, mentre lei era più insicura del sentimenti nascente.

Qualche mese fa in una puntata del pomeridiano emerse un piccolo ma non trascurabile particolare: i due erano quasi sul punto di lasciarsi perché Martina si era presa una sbandata per l’altro cantante Raffaele. Luca alla fine aveva deciso di perdonarla e i due erano tornati a formare una coppia.

Raffaele c’entra ancora una volta?

Nell’ultima puntata i due sono apparsi più distanti che mai: anche quando lo stesso Luca è finito al ballottaggio rischiando di uscire non c’è stato alcuna vicinanza da parte di Martina.



Luca si è augurato subito che fosse Deddy a salvarsi: niente lacrime durante l’uscita e nemmeno un abbraccio. Ma cosa è successo tra i due? Sul web si mormora che Martina abbia preferito Raffaele ma che la cosa non sia trapelata dalle telecamere.