‘Lo porterò nel cuore’: Gerry Scotti dona 5mila euro, il generoso gesto per un ragazzo coraggioso

Gerry Scotti ha donato a sorpresa 5mila euro ad un 26enne per il suo impegno coraggioso. Il conduttore conferma la sua innata sensibilità

Un giovane liutaio di Monza ha ricevuto la sorprendente visita di Gerry Scotti che gli ha per di più donato un ingente premio in denaro per valorizzare la sua attività purtroppo ormai quasi scomparsa.

L’amore di Gerry Scotti per la musica

Il famosissimo conduttore 63enne è da più di vent’anni uno dei volti più importanti ed apprezzati dell’universo televisivo.

I suoi game show sono sempre record di ascolti, non solamente per il format proposto ma anche per la grande ironia e capacità di coinvolgere il pubblico del pavese Gerry.

Non tutti sanno però che la passione prima per Gerry è la musica, grazie alla quale iniziò la sua carriera a Radio Deejay e Radio R101.

Si comprende dunque come Scotti sia rimasto tanto colpito proprio dal mestiere del liutaio di Monza, un’attività quasi scomparsa soprattutto tra i giovani, che valorizza la musica di qualità.

La sorpresa impensabile ad un giovane liutaio monzese

La storia di Lorenzo Radaelli, un giovane liutaio di 26 anni di Concorezzo che si prodiga con amore e successo in un mestiere artigianale importante ma quasi scomparso ha da subito colpito la curiosità di Scotti.

E così il conduttore di Caduta Libera si è recato nei pressi di Monza in veste di Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia portare al ragazzo una sorpresa magnifica: una donazione di 5000 euro.

“Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come Lorenzo”

Ha dichiarato Gerry Scotti, accompagnato da Fabrizio Sala, Vicepresidente di Regione Lombardia che ha aggiunto che proprio l’intraprendenza di Lorenzo è stata premiata

“ Valorizzare eccellenze come lui rimane un nostro grande obiettivo…“

Gerry Scotti e l’impegno per le buone cause

Il 63enne Gerry Scotti è noto per il suo impegno sociale anche con la Fabbrica del Sorriso e altre inizative negli ospedali per la ricerca sul cancro.

Lorenzo Radaelli ha ricevuto con grande gioia il premio, felice di poterlo utilizzare per esportare la sua arte anche all’estero e poter tramandare questa sua attività anche ad altri giovani.

Lorenzo infatti ha studiato tanto sia in Italia che negli Stati Uniti per poter raggiungere un livello di bravura talmente alto che cominciano a paragonarlo al mitico Stradivari.

La visita del presentatore l’ha davvero colpito e non se la scorderà mai:

“E’ stata una sorpresa che portero’ sempre nel cuore. Un grazie sentito a Gerry e a Regione Lombardia per questo aiuto graditissimo“

Ecco il momento emozionante della consegna dell’assegno da Gerry a Lorenzo