‘Condannato dal tribunale’ brutto colpo per Gerry Scotti: Mediaset dovrà rimborsare 15 milioni di Euro

Brutta batosta per Mediaset e per il noto e amatissimo conduttore Gerry Scotti. Il tribunale ha deciso per la condanna e il risarcimento

Una sentenza ha giudicato il famoso Quiz del conduttore Gerry Scotti Passaparola un plagio del format originale britannico. Mediaset sarà costretta a rimborsare ad ITV 15 milioni di euro per i diritti.

Lo storico Passaparola di Gerry Scotti

Chi non ricorda la storica sigla Ullallà gli stacchetti delle Letterine, le graziose ballerine tra cui spiccavano tra le altre le giovanissime Ilary Blasy e Silvia Toffanin

La formula innovativa del programma, cambiata numerose volte nel corso degli anni era un’occasione per stimolare la conoscenza della cultura generale e della lingua Italiana.

Il programma magistralmente condotto dal pavese Gerry Scotti è andato in onda con gran successo dal 1999 al 2008.

Il simpatico Gerry è sempre molto impegnato in tv.

E’ tutt’ora il re della fascia preserale con il seguitissimo game show Caduta Libera e si prodiga anche in progetti umanitari e di rivalorizzazione culturale come recentemente è accaduto con la donazione di 5mila euro ad un giovane liutaio.

Ma cosa è accaduto e perché Mediaset è stata condannata?

Il mega rimborso che dovrà pagare Mediaset

Il game show di Gerry Scotti riprende un format britannico dal titolo The Alphabet Game dell’emittente ITV.

Durante i primi anni del programma italiano i diritti sono stati pagati correttamente ma poi dal 2007 qualcosa è cambiato.

A quanto si evince dalla sentenza arrivata dopo anni di dispute sul tema del plagio proprio con il format originario, Mediaset non avrebbe pagato i diritti di copyright da ben 13 anni.

Lo show Passapaola infatti, se in Italia si è fermato nel 2008, nella Mediaset spagnola ha continuato ad andare in onda fino al 2019.

Mediaset si difende affermando di aver sì smesso di pagare i diritti nel 2007 ma perché il quiz aveva subito modifiche tanto sostanziali da non renderlo più collegabile allo show originario.

Non dello stesso avviso i giudici, che hanno ritenuto Pasapalabra in onda su Telecinco un vero e proprio plagio.

Mediaset ora dovrà quindi non solo pagare una cifra da capogiro, ovvero 15 milioni di euro ed inoltre bisognerà eliminare dal programma tutti i giochi e le altre parti ancora simili a The Alphabet Game.

Non sono ancora arrivati comunicati ufficiali dai vertici Mediaset a commento dell’accaduto, di sicuro gli estimatori del programma Passaparola non saranno contenti di non poter rivedere il famoso game show.