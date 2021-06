Gerry Scotti ‘sgamato’ dal collega: ‘Ecco come spende i suoi soldi’

Il conduttore di Striscia La Notizia è amatissimo dal pubblico italiano. Gerry Scotti però è stato scoperto da un collega: ‘Ecco cosa fa coi soldi..’

Con la sua innata simpatia è difficile non amarlo. Gerry Scotti è un modello per tutti i conduttori di nuova generazione: serio quando serve, professionale sempre e comunque e decisamente umile in tutto quello che fa e con chiunque si rapporti.

I complimenti non bastano per uno come lui. Un collega però qualche ora fa ha voluto svelare un retroscena su Gerry. Ecco cosa ha rivelato.

Gerry Scotti: ‘Ecco come li spende i soldi…’

Tanti i programmi che vedono protagonista il noto conduttore televisivo. Gerry Scotti, infatti, essendo molto amato vanta una grande quantità di programmi del preserale e del serale Mediaset.

Uno dei più seguiti è senz’ombra di dubbio Tu sì que vales. Qui il conduttore è affiancato da altri 3 giudici d’eccezione: Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Proprio quest’ultimo fa spesso la parte dell’antipatico che si oppone ai ‘talenti’ speciali della Scuderia Scotti.

Per questo sui suoi social, Rudy ha voluto svelare come ha investito, il conduttore pavese, i suoi guadagni del programma.

Rudy svela Gerry cosa fa con i suoi soldi

Nelle sue ultime stories il temutissimo prof di Canto di Amici ha svelato che Gerry, con i guadagni della nota scuderia ha comprato una scuola guida a Firenze, città che Rudy sta visitando.

Ovviamente, non è altro che un post ironico data dalla perfetta coincidenza tra il cognome del conduttore e quello del proprietario effettivo della scuola.

Una battuta simpatica quella di Zerbi che è subito rimbalzata da un profilo social all’altro.