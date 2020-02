Germania, auto sulla folla al corteo di Carnevale: diversi bambini in gravi condizioni

Un’auto è piombata sulla folla al corteo di carnevale in Germania: ferite diverse persone, tra cui alcuni bambini.

Auto in corsa sul corteo di carnevale in Assia, Germania. Arrestato il conducente.

Auto sulla folla in Germania: è un attacco terroristico?

Pomeriggio di sangue in Germania, nella città di Volkmarsen, in Assia. Come riporta anche Tgcom24, un’auto è piombata a tutta velocità su un corteo di Carnevale che sfilava per le strade cittadine.

Stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, sembra che l’automobile abbia accelerato volutamente una trentina di metri prima di travolgere la folla radunatasi per festeggiare il Carnevale. L’ipotesi che si tratti di un attentato è tuttora da verificare.

Nell’incidente, secondo quanto riporta la Polizia tedesca, sono rimaste ferite una trentina di persone, tra cui diversi bambini.

La testata tedesca Bild ha riferito che almeno un terzo dei feriti verserebbe in gravi condizioni.

Il racconto dei testimoni

Le forze di polizia hanno deciso di non sbilanciarsi su quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando un’auto è piombata su un corteo di Carnevale in Germania.

Molti testimoni, però, avrebbero raccontato di aver visto una station wagon Mercedes grigia accelerare a tutto gas, in prossimità della folla. L’autista sarebbe riuscito ad aggirare la barriera posta all’ingresso della zona per delimitare l’area pedonale.

Una volta centrato il corteo, l’uomo ha proseguito per oltre 30 metri, prima di fermarsi. La polizia lo ha già arestato, ma non ha ancora rivelato nulla in merito alle motivazioni del gesto, né è stato confermato che si tratti di un attacco volontario.

I testimoni presenti al corteo hanno raccontato di aver visto l’auto mirare in particolare ai bambini. I feriti sarebbero almeno una trentina. Molti, tra cui i più piccoli, verserebbero in gravi condizioni.

Annullati tutti gli eventi previsti per questa sera e domani in Assia.