Germania, 4 persone ferite con un coltello ad Hanau: due arresti

Attacco in Germania: un gruppo di uomini avrebbe colpito con un coltello 4 persone in varie zone dell’Assia. Due assalitori sarebbero già stati fermati.

Brutale assalto in Germania, dove alcune persone avrebbero ferito dei giovani con un coltello.

Attacco in Germania

Un gruppo di uomini avrebbe assaltato con un coltello alcune persone ad Hanau, nell’Assia tedesca. Come riporta anche Sputniknews, per l‘attacco sarebbero già stati fermati due giovani.

Si tratta di due ragazzi di 23 e 29 anni. La polizia avrebbe riferito che a sferrare l’attacco ai passanti sarebbe stato un gruppo composto da 5 a 7 persone.

I due sospetti dovrebbero essere di nazionalità siriana, secondo quanto dichiarato dal procuratore di Hanau.

Almeno altre 5 persone sarebbero riuscite a scappare, prima che la Polizia li fermasse.

Sarebbero 4 i passanti rimasti feriti. Trasportati in ospedale, non sembra siano in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la matrice dell’attacco avvenuto nella serata di ieri in Germania. La Polizia tedesca sta indagando per chiarire l’accaduto.

L’attacco dello scorso Febbraio alla comunità turca

Lo scorso febbraio ad Hanau si registrò un altro agguato di matrice razzista, commesso da un uomo con problemi psichici. L’assalitore sparò tra la folla radunata nei bar frequentati dalla comunità turca. In quell’attentato morirono 11 persone, tra cui lo stesso assalitore e la madre di lui.

Notizia in aggiornamento.