Auto tra la folla in Germania, la verità dietro il terribile gesto: arrestato 29enne

È stato arrestato un uomo di 29 anni per l’auto tra la folla in Germania: ma perché questo folle gesto contro bambini e adulti che festeggiavano?

In un attimo il carnevale si è fermato, con un uomo che ha lanciato la sua auto contro la folla in Germania travolgendo più di 30 persone.

Il terribile atto in Germania durante il Carnevale

Un atto terribile che è avvenuto ieri intorno alle 14.20 quando tutti i bambini e gli adulti stavano festeggiando il Carnevale a Volkmarsen nell’Assia.

Ha travolto 30 persone tra cui tantissimi bambini piccoli e sette di questi sono in gravissime condizioni. Come si evince anche da Repubblica, testimoni e video postati sui social indicano che una station wagon Mercedes color argento con le luci di emergenza attivate in attesa su un marciapiede.

I media locali hanno riportato le testimonianze delle varie persone che indicano il folle gesto dell’uomo: lo stesso avrebbe infatti volutamente sterzato e oltrepassato la barriera che stava bloccando il traffico, mirando proprio ai bambini che stavano partecipando alla parata di Carnevale.

Dopo ha continuato la sua folle corsa per oltre 30 metri, fermandosi dopo l’incidente. Frankfurter Rundschau evidenzia:

“sembrava che il conducente mirasse proprio ai bambini”

Anche Bild riporta la notizia sottolineando che molte persone si sono scagliate contro l’uomo ed è stata la Polizia ad intervenire per arginare la situazione.

Chi è l’uomo che è stato arrestato?

Il conducente è un uomo tedesco di 29 anni ed è stato arrestato dalla Polizia. Un uomo non conosciuto alle Forze dell’Ordine e che sino ad oggi non aveva manifestato alcun odio razziale o particolarità estremiste.

Insieme a lui è stata poi fermata un’altra persona, per la quale non sono ancora note le sue generalità. Il Portavoce della Procura ha confermato che le indagini stanno continuando e che si vuole arrivare presto alla verità, non escludendo per ora l’atto terroristico esattamente come quello del folle gesto da parte dell’uomo: