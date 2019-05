Grande Fratello, Gennaro Lillio confessa il suo disturbo: “Ho sofferto di attacchi di panico dopo la…”

Gennaro Lillio si apre con Taylor Mega e le confessa di aver sofferto di attacchi di panico. Ma cosa li ha scatenati? L’amara scoperta

Il suo nome, da subito, non è stato nuovo al pubblico, considerando che in passato è stato protagonista della cronaca rosa per essere stato uno dei compagni di Lory Del Santo, ma oggi Gennaro Lillio lo troviamo tra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2019 del Grande Fratello.

Personal trainer, la sua carriera comincia a soli diciotto anni con dei concorsi di bellezza di spicco. Non si può certo dire che Gennaro non abbia sfruttato la propria bellezza a suo vantaggio. Poi l’approdo sulla seguitissima rete Mediaset con la sua rubrica pomeridiana di Domenica Live.

Frattanto ha cominciato a prendere lezioni di recitazione e ad investire tutto il suo tempo nell’ambito della moda come modello a livello nazionale e internazionale.

Un passato ben poco roseo per Gennaro

Quasi tutti conoscono il passato ricolmo di successi per Lillio e pochissimi conoscevano, prima di ieri, un trascorso un po’ meno roseo.

Proprio ieri, si è aperto circa un suo periodo buio ed ha confessato di aver dovuto affrontare degli attacchi di panico. Gennaro mentre parlava con Taylor Mega, si è lasciato andare a delle dure confessioni ed ha raccontato un momento complicato della sua vita.

“era un periodo difficile, ho sofferto di attacchi di panico (…).non li avevo mai avuti prima. Mi sono venuti a 23-24 anni (…), senza motivo. Mi sentivo un po’ strano, non mi sentivo molto bene. Magari li avrà scatenati qualche delusione lavorativa a cui tenevo tanto.

Quando prendi delle batoste per i tuoi sogni, tu li percepisci molto più forte”.

Non solo bocche rifatte e followers per questo Gf

Tra un conto dei follow e degli unfollow su Instagram e un’analisi sulle bocche rifatte e la cellulite, è toccante sentir affrontare – all’interno di un reality così seguito come il Gf – temi come gli attacchi di panico, che colpiscono molte più persone di quante si possa anche solo lontanamente immaginare.