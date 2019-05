Grande Fratello, Gennaro bacia Francesca De Andrè: la scena tanto attesa – Video

Francesca De Andrè e Gennaro sono sempre più una coppia indivisibile pare che tra i due, sia scattato il bacio. Ecco il video che lo dimostrerebbe

Dopo il dolce e passionale risveglio, il biondo desiderato da tutta Italia e la bella mora hanno trascorso un intero pomeriggio a letto, lontano dai coinquilini e dalle chiacchiere.

Sebbene manchino solo due settimane alla finale e gli inquilini della casa più spiata d’Italia abbiano voglia di godersi insieme gli ultimi giorni, Francesca De Andrè e Gennaro continuano ad isolarsi dal resto della comitiva, prediligendo trascorrere il tempo da per conto loro.

La coppia ufficiosa del Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro

Ad oggi, i due non sono una coppia ufficiale e ai compagni d’avventura non hanno ancora svelato i particolari del loro nuovo rapporto. Ora che sono entrambi ufficialmente single, Francesco e Gennaro sono pronti per vivere il sentimento che li ha travolti in un moto di inattesa passionalità.

Quello più esaltato è certamente il bel napoletano, il quale non vedeva l‘ora di avere tra le braccia la sua bellissima compagna d’avventura ( e, spera, di vita ). Francesca De Andrè ha scelto di condividere il letto con Gennarino ( un po’ la nemesi di Giorgino, l’ex di Francesca ) e questa mattina, Mattino 5 si è collegato in diretta nella Casa, riprendendo delle immagini bollenti tra i due gieffini.

Francesca-Giorgio-Gennaro: il triangolo amoroso

Gli utenti più attenti sono convinti che ci sia stato ormai il tanto sperato bacio e non solo: sotto le coperte, sembra che sia scattato ben più di un semplice bacio e anzi che i due abbiano trascorso dei momenti particolarmente intimi.

Ieri sera, Francesca, ha incontrato nuovamente il fidanzato Giorgio Tambellini e lui ha ammesso di averla tradita.

Contrariamente alla scorsa volta , la nipote del celebre Fabrizio De Andrè si è mostrata meno rabbiosa, come se il dolore, in lei, si fosse calcificato.

L’inizio di un nuovo amore?

Negli ultimi giorni nella Casa, il legame creato tra Francesca e Gennaro è diventato sempre più stretto, intensificato sia dal primo litigio e sia per il progressivo distacco della gieffina verso Giorgio.

Che sia l’inizio, quindi, di una nuova e meritata storia d’amore per entrambi?