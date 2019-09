‘Ha bisogno del viagra’: pillole blu a Uomini e donne, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani

Continua la faida tra la Dama del Trono Over e Tina Cipollari. L’opinionista provoca Pietro, il cavaliere di Gemma Galgani regalandogli la ‘pillola blu’

Uomini e Donne, è il dating Show condotto da Maria De Filippi, più seguito dai telespettatori italiani.

Nell’ultima puntata è andato in onda il Trono Over, ove non sono mancati gli esilaranti e pungenti siparietti tra l’opinionista Vamp, Tina Cipollari e la Dama del Trono Over, Gemma Galgani, come accaduto nel corso della celebre sfilata in cui quest’ultima ha voluto imitare Marilyn Monroe nella scena del film ‘Quando la moglie va in vacanza’.

Tina Cipollari regala la ‘pillola blu’ al Cavaliere della Dama Torinese

A quanto pare molto presto Gemma Galgani uscirà con il cavaliere Pietro. Per l’occasione Tina, ha voluto porgere un personale cadeau al nuovo pretendente della Dama del trono Over, una pillola di viagra:

‘Non ti far vedere da nessuno. Per stasera, ti possono servire’

esordisce così la Cipollari mentre di nascosto dà la pillolina blu al nuovo pretendente della Dama Torinese, l’affascinante Pietro. Poi continua aggiungendo:

‘Lei è molto esigente, se non ti bastano c’è la scatola di la’

Gemma Galgani insospettita si rivolge alla collega di Gianni Sperti chiedendole che cosa gli avesse dato così furtivamente:

‘Ma che gli hai dato scusa?’

La vamp chiude il discorso dicendo a Pietro di non ascoltarla.

La Reazione di Gemma Galgani

Il gesto della vamp ha subito scatenato la rabbia della sua rivale, la quale ha prontamente replicato:

‘Non conosco quelle pillole perché non ne ho bisogno, tu prendi altro invece’

Tina Cipollari ha poi continuando dicendo, ce piuttosto che essere acida farebbe bene a ringraziarla, perchè cerca in questo modo solamente di ‘aiutarla’:

‘Gemma dovrebbe essermi grata perché aiuto i suoi pretendenti’

Sarà la volta buona per Gemma di incontrare la sua anima gemella, nonostante Tina le metta i bastoni tra le ruote? Staremo a vedere.