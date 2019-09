Gemma Galgani mutandine in vista ‘Senza vergogna’: si alza la gonna in studio per il troppo vento – Video

Gemma Galgani mutandine in vista ‘Senza vergogna’: si alza la gonna in...

Uomini e Donne, il video di Gemma Galgani mentre imita Marilyn Monroe, diventa virale. La gonna si alza e mostra le mutandine della Dama del Trono Over

Dal 16 Settembre è ritornato a farci divertire e a farci sognare, il dating show condotto da Maria De Filippi, ‘Uomini e donne’, dove chi vi partecipa, che sia under o over, è alla ricerca della propria anima gemella.

Nella puntata di ieri è andato in onda il Trono Over, con la mascotte ormai immancabile, Gemma Galgani, la quali si è resa protagonista di un siparietto al quanto imbarazzante ed esilarante.

Perfino la conduttrice, non ha resistito dallo sbellicarsi dalle risate, fino a stendersi sulle scale dello studio, suscitando l’ilarità degli spettatori.

Gemma Galgani mostra gli slip in diretta

‘Non era presvisto’, esorta la Dama Torinese del trono over, dopo l’imbarazzante incidente.

La bella ex di Giorgio Manetti, infatti ha voluto riprodurre in diretta l’iconica scena del film ‘Quando la moglie va in vacanza’, con Marilyn Monroe e Tom Ewell.

Così la Galgani sfilando sulla passerella montata nello studio, si posiziona su un bocchettone d’aria e fa alzare la gonnella del suo vestito.

Non tutto però va come previsto, e il vestito si alza al punto da mostrare il lato b della Dama, la quale nonostante i suoi anni, mostra ancora delle gambe mozzafiato.

Tina Cipollari contro Gemma: ‘Come ti permetti’

Chiaramente non poteva mancare l’intervento dell’acerrima nemica, Tina Cipollari, nel siparietto trash a cui il pubblico ha assistito.

Gemma Galgani infatti dopo essersi nascosta per la vergogna, è stata attaccata dall’opinionista del programma la quale, non è riuscita a trattenersi dal ridere e l’ha attaccata dicendo:

‘Ma come ti salta in mente di interpretare Marilyn Monroe col vento?’

La Dama di ‘Uomini e Donne’ dal canto suo, le ha detto che come sempre, sa come rovinarle tutto ciò che fa.

Non sono mancate chiaramente le critiche da parte degli utenti i quali anche loro sconvolti dalla sua ‘faccia tosta’ di mostrarsi così ad una certa età, le hanno veramente detto di tutto, dal semplice ‘ridicola’ a ‘vergnati’.

Ma adesso scopriamo insieme il video di questo memorabile siparietto, pubblicato sul canale ufficiale Instagram di ‘Uomini e Donne’: