Gemma Galgani il malore in studio: interviene il medico, problemi dopo la delusione di Jean Pierre

Uomini e Donne, Gemma Galgani chiede a Tina Cipollari di chiamare il medico: ecco cosa è successo in studio

Oggi pomeriggio è andata in onda un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Protagonista della puntata di oggi, ancora una volta, Gemma Galgani che è rimasta profondamente delusa dall’atteggiamento di Jean Pierre che ha scelto di conoscere altre due dame. Pare che la dama torinese non si sia sentita bene tanto da chiedere a Tina Cipollari di chiamare il medico: ecco cosa è successo in studio.

Gemma Galgani scoppia in lacrime

Da quando ha intrapreso la sua esperienza televisiva nel dating show di Canale 5, il sogno di Gemma Galgani è sempre stato quello di trovare il principe azzurro. Per le si sono presentati in studio diversi cavalieri ma solo pochi sono riusciti a conquistare il suo cuore. Nelle ultime settimane, il nuovo cavaliere l’ha conquistata con i suoi modi di fare. Ma qualcosa sembra aver turbato gli equilibri della coppia con l’ingresso in studio di due dame che hanno catturato la sua attenzione.

La padrona di casa , Maria De Filippi ha mandato in onda un video in cui la dama torinese ha raggiunto il cavaliere dietro le quinte per chiarirsi con lui in quanto ha scelto inaspettatamente di iniziare una nuova conoscenza con un’altra donna. Gemma tra le lacrime ha confessato di provare sentimenti per lui. Ma durante l’appuntamento di oggi ha scoperto che ha lasciato il suo numero ad Aurora e poi si sarebbe messo d’accordo con un’altra dama per tornare a casa in macchina.

La richiesta della dama torinese

La bionda opinionista non ha perso l’occasione di stuzzicare la dama torinese invitando Jean Pierre e l’altra dama a fare il gioco dell’uva. Vista la reazione di Gemma, il cavaliere ha deciso di rinunciare.

In quel frangente Gemma le ha chiesto di chiamare il medico perché avrebbe avuto sicuramente la pressione alta.