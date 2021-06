Poco fa Gema Galgani ha pubblicato uno scatto su Instagram di quando era giovane: è completamente diversa.

Da quando è diventata uno dei personaggi di punta del trono over di Uomini e Donne, ha avuto un cambiamento clamoroso.

Gemma Galgani, è irriconoscibile!

Il noto volto del trono over di Uomini e Donne, ha fatto impazzire i follower con il suo ultimo scatto.

Tutti la conosciamo per i continui battibecchi con Tina Cipollari all’interno del programma di Canale 5.

La 71enne di Torino, ovviamente non ha avuto sempre l’età in cui l’abbiamo conosciuta nel programma di Maria De Filippi: è stata anche una giovane ragazza.

Da giovanissima è stata sposata con un noto armatore genovese, ma il matrimonio è durato ben poco.

Per dieci anni ha vissuto con un architetto che ha definito uno dei suoi più grandi amori.

Lei non ha mai nascosto la sua passione verso il teatro, infatti da anni lavora al Teatro Colosseo di Torino.

Grazie al suo lavoro ha conosciuto tantissimi attori famosi, come il grande Walter Chiari.

Secondo l’opinionista Tina Cipollari, Gemma sarebbe stata l’amante dell’uomo, ma ovviamente la dama ha smentito.

La Galgani ama ricordare momenti del suo passato e spesso condivide immagini di quando era giovane, proprio come poco fa.

Gemma Galgani da giovane – Foto

Nello studio di Uomini e Donne, la vediamo spesso con mini vestiti e tacchi super vertiginosi.

Il suo look giovanile è stato spesso al centro delle polemiche.

Nell’ultimo scatto che ha pubblicato, di un bel po’ di anni fa, possiamo ammirare uno stile completamente diverso.

Indossava un maglioncino azzurro molto pesante e lungo che copriva il suo corpo, inoltre un jeans che non valorizzava tanto le sue forme.

Possiamo notare anche il suo storico taglio, ovvero un caschetto biondo con frangia che porta da anni ormai.

Un utente ha notato l’incredibile somiglianza con Nino D’Angelo, un commento che non è passato inosservato, infatti la Galgani ha risposto:

“L’ho conosciuto, è una persona molto umana!”

Gemma è cambiata molto nel corso degli anni, non solo per via dei suoi interventi chirurgici ma anche nel suo look.

