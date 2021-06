Uomini e Donne, Francesco Chiofalo si prepara: gelosia feroce di una ex...

Tra Francesco Chiofalo e Federica Spano sta nascendo qualcosa? ecco cosa le esce di bocca.

I due sono partiti per una vacanza in Puglia e stanno trascorrendo diverso tempo insieme.

Francesco Chiofalo e Federica Spano, in vacanza insieme

Da poco il noto influencer romano si è lasciato con Antonella Fiordelisi e ad oggi lui si dichiara single.

Per questo, secondo alcune indiscrezioni sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, sarà la volta buona per trovare il vero amore? lo scopriremo a settembre.

Lui è molto seguito sui social, infatti ha ben 1 milione e mezzo di followers e proprio attraverso i social ha annunciato che questi giorni li trascorrerà in Puglia insieme ad una sua cara amica, Federica Spano.

I due si conoscono da parecchi anni e sono grandi amici.

Lei è stata un noto volto del programma di Maria De Filippi, per chi non lo sapesse ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare l’ex tronista, Andrea Cerioli.

Francesco e Federica stanno trascorrendo diverso tempo insieme, sta per caso nascendo qualcosa tra i due?

Federica Spano, gelosa di Francesco Chiofalo?

Poche ore fa, la presunta coppia ha postato delle stories Instagram alquanto ambigue.

Durante la cena in un noto ristorante pugliese, Francesco ha raccontato che è passata una ragazza sconosciuta che lo guardava in modo insistente.

Non si è fatta attendere la reazione di Federica che si mostra molto infastidita da ciò, infatti “Lenticchio” l’ha stuzzicata dicendo in modo ironico:

“Ti sei ingelosita che mi ha guardato o sei rimasta stupita?”

Ha aggiunto:

“Non è l’unica che guarda stai serena, forse glielo puoi spiegare tu.”

Questo piccolo momento di scambio di battute, ha scatenato i follower.

I due si piacciono veramente oppure è semplicemente una bellissima amicizia? lo scopriremo presto.

