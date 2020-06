‘Baci e toccatine’ Gemma e Sirius sorpresi in intimità in macchina, Uomini e donne: ormone impazzito per il cavaliere 26enne

‘Baci e toccatine’ Gemma e Sirius sorpresi in intimità in macchina, Uomini...

Uomini e Donne trono over, scatta il primo bacio tra Gemma Galgani e Sirius: momenti romantici in taxi

Il trono over di Uomini e Donne continua a tenere ad incollati al piccolo schermo milioni di italiani soprattutto per le vicende amorose che riguardano Gemma Galgani. Durante la pandemia, un giovane corteggiatore ha deciso di intraprendere questa esperienza televisiva solo per conoscere la dama torinese. E dopo settimane di conoscenza è scattato il primo bacio con Sirius: il gesto romantico raccontato dalla dama.

Scatta il bacio tra Gemma Galgani e Sirius

Sembra procedere a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Circa due mesi fa, il giovane ufficiale della Marina, di 26 anni, ha deciso di presentarsi ad Uomini e Donne solo ed esclusivamente per conoscere la dama di Torino. La scelta del ragazzo di corteggiare una donna molto più grande di lei ha fatto storcere il naso a molti in studio, prima tra tutti Tina Cipollari.

Contrariamente alle opinioni degli altri, Nicola ha deciso di dimostrare il suo reale interesse nei confronti di Gemma. Non molti giorni fa, sono stati paparazzati a Roma mano nella mano. Nell’ultima intervista rilasciata al magazine del dating show, la protagonista indiscussa della trasmissione ha raccontato l’indimenticabile giornata trascorsa insieme a lui.

Il racconto della dama torinese

Di recente, Gemma Galgani ha raccontato di aver trascorso una bellissima giornata con Nicola Vivarelli nella città eterna. Mentre erano in taxi, i due si sono tenuti la mano sui sedili posteriori e proprio qui non sono mancati momenti di grande romanticismo:

“Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”

Proprio in quel momento è scattato il primo bacio:

“Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”.

