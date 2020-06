Gemma Galgani e Sirius, la svolta dopo Uomini e Donne: valigie pronte per Temptation Island?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli potrebbero essere i nuovi protagonisti dell’edizione 2020 di Temptation Island. A far trapelare l’indiscrezione è stato il giornale on-line Fanpage.

I telespettatori non stanno più nella pelle. Il cast di Temptation Island 2020 inizia a prendere forma. Sono stati diramati diversi nomi, sono arrivate improbabili candidature, ma per le conferme ufficiali si dovrà pazientare ancora un po’.

Nel frattempo, tra i principali siti di news e tv si fa strada una succosa e spiazzante indiscrezione. Stando alla notizia bomba lanciata dal giornale on-line Fanpage, i protagonisti di Uomini e Donne Gemma Galgani e Nicola Vivarelli potrebbero avere, a breve, un altro impegno su Canale 5.

Temptation Island 2020, Gemma e Sirius nel cast? Lo scoop di Fanpage

Sembra che la settantunenne piemontese e il ventiseienne toscano si apprestino ad entrare a far parte del cast di Temptation Island 2020, celeberrimo love game firmato Mediaset. Secondo insistenti rumors, la storica dama del Trono over e il suo aitante toyboy potrebbero aver ufficializzato la loro nebbiosa liaison con l’obiettivo di partire per il resort Is Morus Relais.

Tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo. Il feeling tra Gemma e Sirius, infatti, resta ancora un grande punto di domanda. Nell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi non c’è stato un risvolto concreto nella loro liaison.

In più occasioni il pubblico di Uomini e Donne ha dimostrato scetticismo in merito alla love story televisiva tra la dama e il toyboy. In pochi credono nella presunta attrazione nutrita e osannata dal giovane marinaio, Tina Cipollari in primis.

Ma se l’indiscrezione di Fanpage dovesse rivelarsi veritiera, come se la caverà la coppia Galgani-Vivarelli tra spudorati tentatori e provocanti tentatrici? Sappiamo bene che Temptation Island ha uno schema di tentazioni sempre presente. Gemma e Sirius potrebbero peccare sotto gli occhi di tutti.